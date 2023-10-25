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Новости

25 октября, 07:15

Город

Пять приподнятых трамвайных платформ появилось на Нагатинской улице в Москве

Пять приподнятых трамвайных платформ появилось на Нагатинской улице в Москве

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Пять новых приподнятых трамвайных платформ сделали юге столицы в этом году, а еще девять – отремонтировали. Теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть.

Благодаря таким платформам нет перепада в высоте, это особенно удобно для родителей с колясками, пожилых и маломобильных граждан. Кроме того, появились новые дорожные знаки, парковочные места, а для пешеходов здесь обустроили новые переходы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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