Пять приподнятых трамвайных платформ появилось на Нагатинской улице в Москве

Пять новых приподнятых трамвайных платформ сделали юге столицы в этом году, а еще девять – отремонтировали. Теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть.

Благодаря таким платформам нет перепада в высоте, это особенно удобно для родителей с колясками, пожилых и маломобильных граждан. Кроме того, появились новые дорожные знаки, парковочные места, а для пешеходов здесь обустроили новые переходы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.