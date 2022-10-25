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Около 18 тыс москвичей заключили договоры по программе реновации в этом году

Около 18 тыс москвичей заключили договоры по программе реновации в этом году

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Переезд по программе реновации в этом году начали жители 138 домов – это более 21 тысячи человек. Почти все уже выбрали новые квартиры, около 18 тысяч заключили договоры.

Больше всего расселяемых домов находятся в Восточном округе Москвы. Люди получают жилье в пределах района, оно уже с отделкой. Выбрать подходящую жилплощадь помогают в центрах информирования по переселению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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