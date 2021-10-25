Продления нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируют – Оперштаб

Продления нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируют. Об этом сообщили в оперативном штабе. Уточняется, что на данный момент столица справляется со спросом на вакцинацию от коронавируса, отметили в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что 57% мест на вакцинацию доступны на 2 недели вперёд, 21% – на ближайшие 3 дня.

Так, в ГУМе и Лужниках мощности по вакцинации используются на 30% и 20% от максимума соответственно.

В ведомстве сообщили, что при увеличении спроса на вакцинацию в городе создадут дополнительные бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.