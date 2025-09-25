Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

"Новости дня": в Коптеве началось заселение дома по реновации

Новости Московского транспорта

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве днем 25 сентября

Москвичам представили дизайн депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Процесс подключения отопления в Москве займет несколько дней

Центр генетических исследований открыли в Москве

Холодная погода продержится в Москве до конца недели

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Метро придет в Бирюлево и еще 6 районов. Ветка улучшит транспортное обслуживание миллиона москвичей, сообщил Сергей Собянин. На линии будет 10 станций, сейчас активно строятся станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Предусмотрены пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК и Павелецкое направление МЖД.

"Планировочная документация утверждена по 55 проектам КРТ, которые охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров. В том числе предусмотрены здания общественно-делового назначения и объекты социальной инфраструктуры. Часть проектов КРТ будет способствовать развитию научно-производственного потенциала столицы", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детский сад переменной этажности открыли в Коммунарке. Он рассчитан на 300 воспитанников. Там оборудовали медицинский пункт, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, а также 12 групповых ячеек и прогулочные зоны.

