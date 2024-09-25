Новости часа: более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца октября. Об этом сообщил градостроительный комплекс Москвы.

Более миллиона поездок в московском транспорте оплачено виртуальной "Тройкой", рассказали в пресс-службе Дептранса.

Сентябрь 2024 года стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений, проинформировали в Гидрометцентре.