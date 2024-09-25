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Новости

25 сентября, 18:15

Город

Новости часа: более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца

Новости часа: более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

В Москве начали демонтировать супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне"

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца октября. Об этом сообщил градостроительный комплекс Москвы.

Более миллиона поездок в московском транспорте оплачено виртуальной "Тройкой", рассказали в пресс-службе Дептранса.

Сентябрь 2024 года стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений, проинформировали в Гидрометцентре.

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