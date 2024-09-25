В Москве начали демонтировать супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне"

В Москве знаменитый супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне" начали демонтировать. Здание уже обнесли забором и начали разбирать торговые ряды.

Торговый комплекс пользовался особенной популярностью в начале двухтысячных годов из-за удобного расположения рядом с метро и Звенигородским шоссе. Крупная вывеска стала одной из самых узнаваемых в Пресненском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.