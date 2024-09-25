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25 сентября, 15:15

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В Москве начали демонтировать супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне"

В Москве начали демонтировать супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне"

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В Москве знаменитый супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне" начали демонтировать. Здание уже обнесли забором и начали разбирать торговые ряды.

Торговый комплекс пользовался особенной популярностью в начале двухтысячных годов из-за удобного расположения рядом с метро и Звенигородским шоссе. Крупная вывеска стала одной из самых узнаваемых в Пресненском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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