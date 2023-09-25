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Новости

25 сентября, 20:00

Общество

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 домов расселили в Москве в рамках программы реновации с начала 2023 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев.

Сергей Собянин принял участие в открытии II Кубка Генпрокурора России по стрельбе из лука. Организаторами мероприятия выступают Генпрокуратура РФ, российское министерство спорта, а также столичный департамент спорта и Российская федерация стрельбы из лука.

В Подмосковье ожидается высокая пожароопасность с 26 по 28 сентября. Об этом предупредили в МЧС по Московской области.

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