ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов вечером 25 сентября

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллом вечером в понедельник, 25 сентября. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, движение транспорта затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы. Также сильное затруднение сформировалось на проспекте Андропова в сторону области в районе метро "Технопарк".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.