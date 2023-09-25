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25 сентября, 19:15

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ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов вечером 25 сентября

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов вечером 25 сентября

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ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллом вечером в понедельник, 25 сентября. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, движение транспорта затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы. Также сильное затруднение сформировалось на проспекте Андропова в сторону области в районе метро "Технопарк".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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