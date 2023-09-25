В Москве зафиксировали повышенный спрос на рынке дорогих новостроек

В Москве зафиксировали ажиотаж на рынке дорогих новостроек. По данным аналитиков, в августе количество сделок на первичном рынке жилья бизнес-класса выросло до 46%. Средняя цена одного квадратного метра установилась на уровне 450 тысяч рублей.

По информации экспертов, чаще всего квартиры бизнес-класса покупают владельцы малого и среднего бизнеса в возрасте 38–45 лет. Более половины из них зарабатывают от 500 тысяч рублей в месяц, а большинство живут в столичном регионе. Самые популярные локации у покупателей – Южный, Северо-Западный и Западный округа.

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