25 сентября, 07:15Город
Одну полосу на участках Дмитровского шоссе закроют до 30 декабря
С 25 сентября на участках Дмитровского шоссе закроют для движения одну полосу. Как сообщили в департаменте транспорта, это связано со строительными работами.
Ограничения будут действовать на участке Локомотивного проезда, а также затронут часть съезда с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу и с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе.
Водителей просят заранее продумывать маршрут и обращать внимание на знаки. Ограничения продлятся до 30 декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.