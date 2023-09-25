Одну полосу на участках Дмитровского шоссе закроют до 30 декабря

С 25 сентября на участках Дмитровского шоссе закроют для движения одну полосу. Как сообщили в департаменте транспорта, это связано со строительными работами.

Ограничения будут действовать на участке Локомотивного проезда, а также затронут часть съезда с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу и с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе.

Водителей просят заранее продумывать маршрут и обращать внимание на знаки. Ограничения продлятся до 30 декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.