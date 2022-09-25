Москвичам рассказали о строительстве БКЛ метро

До конца года в Москве строители обещают замкнуть еще одно кольцо. Речь идет о Большой кольцевой линии метро. Сейчас это крупнейший в мире проект в области метростроения.

После завершения всех работ 31 станцию соединят тоннели длиной 70 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

