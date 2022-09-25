Более 20 тыс человек посетили культурно-образовательный проект "Знание" на ВДНХ

С начала года более 20 тысяч человек посетили крупнейший культурно-образовательный проект "Знание" на ВДНХ. Только этим летом там состоялось свыше 150 мероприятий, на которые пришли более 10 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

На территории выставки проводят мастер-классы и встречи с учеными, лекции от преподавателей вузов, пленэры с художниками. Мероприятия бесплатные, участвовать могут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

