Более 150 проектов включили в программу развития бывших промзон – Собянин

Свыше 150 проектов включили в программу комплексного развития бывших промзон. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас на участке в Западном Дегунине располагаются склады и автосервисы. Здесь планируют создать микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Для новых жителей построят спортклуб с бассейном, детсад на 350 мест, школу на 800 учеников и поликлинику с женской консультацией.

В пешей доступности от этого района находятся две станции "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.