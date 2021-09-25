В Минэнерго предложило отложить штрафы за неустановку "умных" счетчиков до 2024 года. За это время поставщикам энергии и сетям предстоит поставить в домах 8,5 миллиона приборов.

Половину из них планируют установить до конца этого года. Изначально штрафы за просрочку обещали брать уже с 1 января 2022 года.

"Умные" счетчики отличаются от традиционных тем, что хранят и защищают данные о расходе электроэнергии и передают их напрямую в энергетические компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

