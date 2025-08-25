Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 07:45

Город

Москвичам рассказали о программе "Лета в Москве" на неделю

Москвичам рассказали о программе "Лета в Москве" на неделю

"Утро": 16 градусов ожидается в Москве 25 августа

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Более 600 заявлений подали москвичи на регистрацию брака 25 августа

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

В центре Москвы заметили лису

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине

Четверо из пяти пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной госпитализированы

В парках столицы выступили иностранные участники фестиваля "Спасская башня"

Монтаж эскалаторов начался на будущем московском городском вокзале Беговая

Новые активности подготовлены для москвичей на этой неделе в рамках проекта "Лето в Москве".

В частности, все желающие могут посетить "Лимонный дом" в Камергерском переулке. Основная концепция площадки – средиземноморское настроение и яркий цитрусовый акцент. Также в кинотеатрах под открытым небом гости показывают фильмы и мультфильмы.

В свою очередь, любители шахмат могут принять участие в турнирах, которые пройдут на Театральной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика