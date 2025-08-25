25 августа, 07:45Город
Москвичам рассказали о программе "Лета в Москве" на неделю
Новые активности подготовлены для москвичей на этой неделе в рамках проекта "Лето в Москве".
В частности, все желающие могут посетить "Лимонный дом" в Камергерском переулке. Основная концепция площадки – средиземноморское настроение и яркий цитрусовый акцент. Также в кинотеатрах под открытым небом гости показывают фильмы и мультфильмы.
В свою очередь, любители шахмат могут принять участие в турнирах, которые пройдут на Театральной площади.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.