Москвичам рассказали о программе "Лета в Москве" на неделю

Новые активности подготовлены для москвичей на этой неделе в рамках проекта "Лето в Москве".

В частности, все желающие могут посетить "Лимонный дом" в Камергерском переулке. Основная концепция площадки – средиземноморское настроение и яркий цитрусовый акцент. Также в кинотеатрах под открытым небом гости показывают фильмы и мультфильмы.

В свою очередь, любители шахмат могут принять участие в турнирах, которые пройдут на Театральной площади.

