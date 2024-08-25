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25 августа, 22:30

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"День многодетных семей" впервые состоялся в районе Филевский парк

"День многодетных семей" впервые состоялся в районе Филевский парк

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"День многодетных семей" впервые состоялся в районе Филевский парк. Для гостей мероприятия была подготовлена концертная программа и мастер-классы.

"Тогда, когда многодетные чувствуют себя важными и действительно нужными, и мы отмечаем этих людей, не забываем, это очень здорово", – рассказала заслуженный мастер спорта РФ и многодетная мать Ирина Слуцкая.

Подробнее о том, как в Москве оказывают всестороннюю помощь многодетным семьям – в эфире телеканала Москва 24.

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