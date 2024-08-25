Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в Москве

Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в столице. Его провели уже в девятый раз. Так, гости фестиваля в саду "Эрмитаж" получили возможность услышать еще больше современной музыки и познакомиться с молодыми и талантливыми исполнителями.

Весь день на двух сценах звучал микс из композиций новых и уже знакомых артистов, которые выступали вживую. Кроме того, для посетителей провели разнообразные мастер-классы и активности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

