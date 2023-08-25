Новости часа: новое общественное пространство появится возле Белорусского вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое общественное пространство появится возле Белорусского вокзала над железнодорожным полотном. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал председатель госпорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

На Московском урбанистическом форуме подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы".

В Конькове по программе комплексного развития реорганизуют почти 2,5 гектара брошенных территорий. Об этом сообщили власти Москвы.