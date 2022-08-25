Универмаг "Телеграф" открылся в московском ТЦ

25 августа в торговом центре "Афимолл Сити" открылся модный универмаг "Телеграф". Это новое пространство дизайнерской одежды, сделанной в России.

Отдельную секцию сделали для московских брендов. Она называется Created in Moscow. Эту зону создали при поддержке Агентства креативных индустрий и департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В секции представлены 50 столичных брендов одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.