На Красной площади началась генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня"

В эти минуты на Красной площади проходит генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня". Уже 26 августа военно-оркестровые и творческие коллективы семи государств выйдут на брусчатку – всего более 1,5 тысячи человек.

В этом году зрителей ожидает 10 вечерних выступлений. Гости фестиваля также смогут полюбоваться салютом и другими пиротехническими и световыми инсталляциями.

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