30 образовательных центров построили в Москве за 2022 год

За 2022 год в Москве построили почти 30 образовательных центров с современным оборудованием и просторными кабинетами. Еще около тысячи корпусов отремонтировали к 1 сентября. Привели в порядок и школьные территории.

Как столица подготовилась к новому учебному году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.