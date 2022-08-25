В Москве увеличится концентрация загрязняющих веществ до 26 августа

По данным Мосэкомониторинга, 25 августа после 18:00 ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. Такая ситуация продлится до утра 26 августа.

Пока же запах гари в Москве переместился на северо-восток города, видна легкая дымка. При этом на юге, востоке и западе столицы воздух стал гораздо чище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.