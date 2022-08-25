Выставка каршеринга открылась на Северном Речном вокзале в Москве

25 августа на Северном Речном вокзале отмечают День каршеринга. Там проходит выставка транспорта, который можно взять в аренду, например, электрокары, машины люксовых брендов и автомобили для перевозки грузов.

Кроме того, пользователи каршеринга могут получить призы – на мероприятии разыграют бонусы и бесплатные подписки на месяц и год. Вход на выставку свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.