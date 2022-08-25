В Москве начались испытания тепловых сетей перед началом отопительного сезона

В Москве проверяют тепловые сети перед началом нового отопительного сезона. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Уже стартовала стадия температурных испытаний. Это когда имитирут повышенную нагрузку на теплосети. Так обычно происходит в самые пики холодов. В магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Все это помогает выявить потенциально ненадежные участки. Благодаря такой подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.

В данный момент проверяют более восьми тысяч километров тепловых сетей. Работы планируют завершить к 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.