Концентрация загрязняющих веществ увеличится в воздухе Москвы до 26 августа

По данным Мосэкомониторинга, 25 августа после 18:00 ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющий веществ в воздухе. Такая ситуация продлится до утра 26 августа.

Пока же запах гари в Москве переместился на северо-восток города, там видна легкая дымка. При этом на юге, востоке и западе столицы воздух стал гораздо чище.

Как отмечает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, условия погоды будут благоприятствовать юго-восточной тяге ветров, смог и запах гари продолжат смещаться вместе с ветром.

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