Запах гари в Москве переместился на северо-восток города. Видна легкая дымка. При этом на юге, востоке и западе столицы воздух стал гораздо чище.

Как отметил ведущий специалист центра "Фобос2 Евгений Тишковец, условия погоды будут благоприятствовать юго-восточной тяге ветров, смог и запах гари продолжат смещаться вместе с ветром. По камерам городе это можно отследить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.