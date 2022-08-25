Почти 30 образовательных центров построили в Москве за 2022 год

В Москве за 2022 год построили почти 30 образовательных центров с современным оборудованием и просторными кабинетами. А еще около тысячи корпусов к первому сентября отремонтировали. Привели в порядок и школьные территории.

Как столица подготовилась к новому учебному году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.