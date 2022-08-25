Новый павильон "Мосфильма" и киноконцертный комплекс будут готовы уже в сентябре. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Площадь новой съемочной площадки будет 3,5 тысячи квадратных метров. А в высоту – 16 метров. После открытия этот павильон станет самым большим съемочным пространством на территории "Мосфильма". Многофункциональный киноконцертный комплекс будет состоять из четырех залов, самый большой из которых рассчитан на 522 места.

Строительство комплекса началось весной 2020 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.