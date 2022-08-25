В ЦОДД предупредили о заторах в столице 25 августа

25 августа на дорогах Москвы обещают первые серьезные затруднения. По данным ЦОДД, москвичи начинают возвращаться в город, готовиться к новому учебному году. Теперь часы пик будут дольше и ощутимее.

А к концу месяца загруженность вырастет до 8 баллов, количество машин может превысить три миллиона ежедневно. Самую напряженную ситуацию обещают 27–28 августа и 1 сентября.

Сложнее всего проехать будет по МКАД, Ярославскому и Варшавскому шоссе, а также Ленинскому проспекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.