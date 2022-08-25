Шум от трамваев в Москве удалось снизить на 20% – Дептранс

Шум от трамваев в Москве в этом году удалось снизить на 20%. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Ситуация изменилась после того, как сварили более 2,5 тысячи стыковочных путей. Также уложили 14 тысяч шпал и заменили 22 стрелочных перевода. Сейчас ремонт идет на шести участках. Все это делают для комфорта не только пассажиров, но и жителей домов, которые находятся вдоль трамвайных путей.

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