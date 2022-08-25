На Ярославском шоссе зафиксировали смог

В столице продолжили фиксировать смог и запах гари. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Дмитровском шоссе дымки не видно. К этой минуте на Волгоградском проспекте аналогично нет. Однако на Ярославском шоссе смог отчетливо видно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.