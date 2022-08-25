Смог зафиксировали в нескольких частях Москвы

В столице продолжили фиксировать смог и запах гари. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

У станции метро "Таганская" видно дымку, которая ухудшает обзор. Волоколамское шоссе также затянуто небольшим смогом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.