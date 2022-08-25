"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Длина заторов – 80 километров.

На Ярославском шоссе в районе дома № 31 в сторону центра в левом ряду произошло небольшое ДТП с участием мотоциклиста. Движение затруднено на три километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.