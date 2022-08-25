Жители Балашихи пожаловались на смог

На смог утром 25 августа пожаловались жители разных районов в столице и Подмосковье. Кадры прислали зрители из Балашихи.

Не легче дышится в Измайлове. А в Выхине запах гари ощущался с вечера. К утру 25 августа ситуация лучше не стала. Дымкой затянуты Капотня и Жулебино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.