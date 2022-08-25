Специалисты предупредили о возможном повышении уровня загрязнения атмосферы в Москве

Специалисты предупредили о возможном повышении уровня загрязнения атмосферы. В городе сложились метеоусловия, которые препятствуют рассеиванию вредных веществ.

В Мосэкомониторинге попросили столичные предприятия временно снизить выбросы, чтобы разгрузить экологию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.