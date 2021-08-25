Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году. Они посвящены Великой Отечественной войне и выдающимся представителям сферы культуры. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

В основном речь о граффити на фасадах жилых домов, а также трансформаторных подстанций. Все изображения должны соответствовать определенной тематике. Это портреты известных людей, композиции по мотивам исторических, спортивных или научных событий.

В 2021 году согласовали изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, а также артиста Василия Ланового. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.