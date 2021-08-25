В Москве реконструировали 12 водоемов

В Москве привели в порядок 12 прудов. Еще на 15 водоемах пока ведут работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Реконструкцию проводят комплексную. Ремонтируют береговые укрепления, очищают дно от ила и при необходимости создают водоупорный слой, который поддерживает постоянный уровень воды.

Бирюков отметил, что водоемы – часть комфортной городской среды. Их внимательно обследуют и включают в перечень благоустройства по просьбе самих москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.