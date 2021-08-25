В Москве построят 12 мостов и эстакад над железнодорожными путями

В столице построят 12 мостов и эстакад над железнодорожными путями за три года. Новые путепроводы улучшат транспортные связи между соседними районами.

В настоящее время автомобилистам приходится пользоваться объездными дорогами.

Кроме того, параллельно в городе продолжат реставрацию уже действующих путепроводов. Подробнее о планах – в эфире телеканала Москва 24.