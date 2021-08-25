25 августа перекроют движение по улице Ильинке

Вечером 25 августа в центре столицы введут ограничения. С 22:00 для проезда закроют участок Ильинки от Новой площади до Красной. Также нельзя будет проехать от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.

Ограничения будут действовать до 6 сентября. Вводят их из-за фестиваля военных оркестров "Спасская башня", который открывается 27 августа.

Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Участвуют оркестры из семи стран. Хедлайнером заявлен лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Коллективы уже готовы выйти на брусчатку. Первые репетиции уже прошли.

По традиции "Спасскую башню" проводят на главной площади страны. Организаторы обещают премьеру. Впервые в фестивале участвует Главный оркестр Вооруженных сил Габона. Ранее африканский континент на фестивале представлял только Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.