25 августа перекроют движение по улице Ильинке

07:15
Вечером 25 августа в центре столицы введут ограничения. С 22:00 для проезда закроют участок Ильинки от Новой площади до Красной. Также нельзя будет проехать от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.
Ограничения будут действовать до 6 сентября. Вводят их из-за фестиваля военных оркестров "Спасская башня", который открывается 27 августа.
Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Участвуют оркестры из семи стран. Хедлайнером заявлен лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Коллективы уже готовы выйти на брусчатку. Первые репетиции уже прошли.
По традиции "Спасскую башню" проводят на главной площади страны. Организаторы обещают премьеру. Впервые в фестивале участвует Главный оркестр Вооруженных сил Габона. Ранее африканский континент на фестивале представлял только Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: