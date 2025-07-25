Гостям и жителям столицы рассказали, куда можно сходить с детьми

В столице проходят мероприятия для семей с детьми. Так, на Стартовой улице и Тверском бульваре можно посетить чемпионаты по игре "Камень, ножницы, бумага". Начало на Стартовой улице в 15:00, на Тверском бульваре – в 12:00.

Также на Тверском бульваре с 12:00 откроются свободные заезды на автосимуляторах с рулем, педалями и гоночным сиденьем. Принять участие смогут все, чей рост выше 150 и ниже 210 сантиметров. Регистрация для участия не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.