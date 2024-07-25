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Новости

Новости

25 июля, 22:00

Город

Новости часа: более 75% соцобъектов в Москве подготовлены к отопительному сезону

Новости часа: более 75% соцобъектов в Москве подготовлены к отопительному сезону

Первый этап программы реновации завершился в Бабушкинском районе

Организаторы рассказали о программе фестиваля AFROFEST

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Более 200 спорткомплексов построили в столице с 2011 года

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Змею заметили в окне дома в Молжаниновском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 75% соцобъектов в Москве подготовлены к отопительному сезону, рассказал заммэра Петр Бирюков.

С начала года москвичам сделали более 73 тысяч прививок против клещевого энцефалита. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Семь промышленно-производственных комплексов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров построено в столице за полгода, сообщил Мосгосстройнадзор.

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