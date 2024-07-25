Новости часа: более 75% соцобъектов в Москве подготовлены к отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 75% соцобъектов в Москве подготовлены к отопительному сезону, рассказал заммэра Петр Бирюков.

С начала года москвичам сделали более 73 тысяч прививок против клещевого энцефалита. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Семь промышленно-производственных комплексов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров построено в столице за полгода, сообщил Мосгосстройнадзор.