25 июля, 13:30M24.RU
Организаторы рассказали о программе фестиваля "День Индии"
25 июля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению в столице 9-го фестиваля "День Индии".
О программе мероприятия рассказывали:
- основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани;
- главный организатор фестиваля "День Индии", директор индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани;
- арт-директор индийского культурно-национального центра "Сита", учредитель фонда "Нритья Сабха" Татьяна Назарова;
- заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям "Острова мечты" Екатерина Лошкарева;
- менеджер зоны фестиваля "Релакс", координатор фестивалей современной йоги Yogamodern Ирина Ловкая;
- менеджер зоны фестиваля "Веда Уикенд", представитель центра йоги и танца I-YOGA Наталья Александрова;
- менеджер зоны фестиваля "Бхакти Ленд", директор Центра индийской культуры в Москве Санджит Кумар Джха;
- генеральный директор и продюсер компании Indian Films Карен Мирзоян.