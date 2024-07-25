Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 13:30

M24.RU

Организаторы рассказали о программе фестиваля "День Индии"

Организаторы рассказали о программе фестиваля "День Индии"

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Более 200 спорткомплексов построили в столице с 2011 года

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Змею заметили в окне дома в Молжаниновском районе

Как предприниматели участвуют в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

25 июля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению в столице 9-го фестиваля "День Индии".

О программе мероприятия рассказывали:

  • основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани;
  • главный организатор фестиваля "День Индии", директор индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани;
  • арт-директор индийского культурно-национального центра "Сита", учредитель фонда "Нритья Сабха" Татьяна Назарова;
  • заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям "Острова мечты" Екатерина Лошкарева;
  • менеджер зоны фестиваля "Релакс", координатор фестивалей современной йоги Yogamodern Ирина Ловкая;
  • менеджер зоны фестиваля "Веда Уикенд", представитель центра йоги и танца I-YOGA Наталья Александрова;
  • менеджер зоны фестиваля "Бхакти Ленд", директор Центра индийской культуры в Москве Санджит Кумар Джха;
  • генеральный директор и продюсер компании Indian Films Карен Мирзоян.
городфестивалипресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика