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25 июля, 14:45

Город

Как предприниматели участвуют в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Как предприниматели участвуют в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Столичные предприниматели подали более пяти тысяч заявок на участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" Они проводят образовательные, развлекательные и оздоровительные мероприятия.

Чаще всего на городских площадках организуют творческие и тематические мастер-классы, фитнес-тренировки, медитации, интеллектуальные игры, а также танцевальные и музыкальные выступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
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