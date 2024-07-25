Как предприниматели участвуют в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Столичные предприниматели подали более пяти тысяч заявок на участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" Они проводят образовательные, развлекательные и оздоровительные мероприятия.

Чаще всего на городских площадках организуют творческие и тематические мастер-классы, фитнес-тренировки, медитации, интеллектуальные игры, а также танцевальные и музыкальные выступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.