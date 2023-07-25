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Бесплатную парковку сделают для пациентов около трех поликлиник в столице с 31 июля

Бесплатную парковку сделают для пациентов около трех поликлиник в столице с 31 июля

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На московских парковках с понедельника, 31 июля, заработает новый тариф. Сервис от департаментов транспорта и здравоохранения позволит оставлять авто на платных парковках возле поликлиник бесплатно, но только в течение двух часов.

Авторы идеи считают, что это даст возможность избежать ситуации, когда выделенные пациентам машиноместа занимают офисные работники. Пилотный проект пройдет у трех поликлиник в Центральном и Южном административных округах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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