Теперь по номеру 103 появилась возможность получить консультацию врача-токсиколога. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

При этом с вопросами об отравлении можно обращаться в любое время суток. Фельдшеры моментально переведут звонок специалисту.



Центр критических состояний, куда теперь можно обратиться с отравлением, открыли в январе. Уточняется, что это единая диспетчерская служба для медиков из отделений реанимации, интенсивной терапии и бригад скорой помощи. Рабочие места врачей-консультантов оснащены компьютерами, подключенными к различным информационным сервисам и программе "Удаленный помощник".

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