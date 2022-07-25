Билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы" будут стоить от 550 рублей за круг

Билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ будут стоить от 550 рублей за круг. Цены появились на сайте проекта.

Там уже можно оставить заявку на билет, а после они появятся в кассах и терминалах на территории парка. Уточняется, что будет несколько категорий – взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до 3 лет проходят бесплатно.

Также для посетителей сделали дополнительные опции. Например, можно будет выбрать кабину с прозрачным полом, арендовать ее на какое-то время или пройти без очереди.

Взрослый билет по будням будет стоить 750 рублей, в выходные – 950. Детский – 550 рублей и 750 соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.