В Вадковском переулке отреставрировали фасады главного дома усадьбы Александра Маркина. Специалисты восстановили элементы внешнего декора, вернули строению исторический красный цвет и привели в порядок карниз над центральным эркером. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы шли больше года. Фасады дома украшены лепниной в виде цветов и масок с женскими лицами. Особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1905 году. Сейчас в здании находится посольство Ватикана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.