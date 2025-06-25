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Новости

25 июня, 07:45

Город

Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

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Москвичи определили дальнейшую судьбу монорельса – на портале "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором большинство горожан выбрали вариант создания круглогодичного прогулочного парка на высоте. Вход в новый парк будет бесплатным.

На 40 тысячах квадратных метров разместят кафе, аллеи, зоны отдыха, беговую дорожку и оставят несколько вагонов монорельса в память об истории объекта. Новый парк свяжет пять районов, где живут около 300 тысяч человек, и сможет принимать до 20 тысяч посетителей в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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