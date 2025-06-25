В арт-студии на Страстном бульваре можно обучиться рисованию на мастер-классах

В арт-студии на Страстном бульваре проходят занятия по рисованию: юные гости смогут освоить пейзажи, зарисовки и натюрморты в разных техниках. Первый мастер-класс "Разноцветные ракушки" стартует в 12:00 и будет повторяться каждый час.

В павильоне "Ракета" можно погрузиться в атмосферу творчества и игры – здесь проведут мастер-класс по сборке развивающего конструктора. Детям расскажут, как быстро и аккуратно укладывать детали, а также покажут, как создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.