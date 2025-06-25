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Новости

25 июня, 07:45

Город

В парке Победы открылись 80 площадок патриотической тематики

В парке Победы открылись 80 площадок патриотической тематики

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Проект "Лето в Москве" ежедневно приглашает горожан и гостей столицы на новые мероприятия. В парке Победы 25 июня работает более 80 площадок на военно-историческую и патриотическую тему – посетителей ждут концерты известных исполнителей и коллективов.

Государственный музей Пушкина подготовил проект "Лето в музейном саду на Пречистенке", где можно увидеть оригинальные предметы декоративно-прикладного искусства XIX века и фотографии гравюр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

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