В парке Победы открылись 80 площадок патриотической тематики

Проект "Лето в Москве" ежедневно приглашает горожан и гостей столицы на новые мероприятия. В парке Победы 25 июня работает более 80 площадок на военно-историческую и патриотическую тему – посетителей ждут концерты известных исполнителей и коллективов.

Государственный музей Пушкина подготовил проект "Лето в музейном саду на Пречистенке", где можно увидеть оригинальные предметы декоративно-прикладного искусства XIX века и фотографии гравюр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.